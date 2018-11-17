Tuğla yüklü kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Boyabat-Sinop karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhlis Çağlar'ın kullandığı tuğla yüklü 55 NC 880 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri yaklaşık 100 metre parçalaması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhsin Çağlar ile kamyonda bulunan Mücahit Baş olay yerinde hayatını kaybetti, Tuncay Pala ise yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden jandarma, polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.