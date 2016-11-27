Orhangazispor’da Teknik Direktör Tuğrul Metin ile yollar ayrıldı. Kulüp yönetimi Orduspor maçı sonrasında tesislerde olağanüstü toplanarak teknik heyetin durumunu masaya yatırdı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Teknik Direktör Tuğrul Metin ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Orhangazispor yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz yönetim kurulu, bugün oynanan Orduspor maçı sonrasında olağanüstü toplanarak çeşitli kararlar almıştır. Yönetim Kurulumuzun maç sonrasında yaptığı olağanüstü toplantısı sonrasında, Teknik Direktörümüz Tuğrul Metin ve teknik kadro ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Tuğrul Metin ve ekibine kulübümüze bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz. Orhangazispor bu sezon ortaya koyduğu hedeflerinde hiç bir sapma olmadan yoluna devam edecektir.”

