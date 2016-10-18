Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş temaslarda bulunmak üzere geldiği Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. Türkeş konuşmasında, çalışmaları yakında takip etmek, meseleleri görüşmek, yeni dönemle aksaklıkları değerlendirmek üzere çalışma ziyareti düzenlediğini kaydetti. Bakan Türkeş, “Sizin hızlandırılmış çalışmalarınızı heyecanla destekleyerek yürekten takip ediyoruz. Başarınızı diliyoruz. Bu bakımdan sizin çok yoğun bir döneminiz” ifadelerini kullandı.

Akıncı: “Doğal Takvim Çalışıyor”

Akıncı, “Oluşan doğal çözüm takviminin nedenleri var. Bunu da biz yaratmadık. Rumların 2018’de başkanlık seçimleri var. Bizim de hakkımız olduğunu bildiği Doğu Akdeniz’deki zenginlikler olayı var. doğalgazın araştırtılmasıyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Uzlaşma olmacan yapılacak eylemler işbirliği olması gereken konuyu gerginlik alanına dönüştürme potansiyeli taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Dinamikler değişiyor”

Dinamiklerin sürekli değiştiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “O nedenle akıl işidir, çözmeyi başarabiliyorsak, iki taraf da dengeli bir uzlaşmaya hazırsa ki biz hazır olduğumuzu çok net gösteriyoruz, o zaman 2016 yılında bir çözüm neden olmasın? Tabii bunun teknik detayları, anayasaların yazılması, federal yasaların kaleme alınması 2017’ye rahatlıkla sarkabilir. Bu çalışmalar devam ederken 2017’nin ortalarına doğru bir referandum planlanır. Halkımıza yeterli zaman da verilir. O noktaya varabilmek için daha alınması gereken bir mesafe var” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kasım ayının ilk haftasında yurt dışında süreklilik arz eden yeni bir toplantı formatına geçilebileceğini açıkladı. “Kasım ayının ilk haftasında, bizim öteden beri seslendirdiğimiz yurt dışında süreklilik arz eden bir toplantı formatına geçebileceğimizi umut ediyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ama bunun hemen ardından 5’li toplantının olmasını istiyoruz. Bu şekilde, nihai biçim garantörlerin olduğu bir ortamda güvenlik-garantilerle son şeklini alabilecek” şeklinde konuştu.

Akıncı, “Türkiye ile olan bu yakın ilişki, diyalog ve istişare bizim için son derece önemli. Bunu başından beri sürdürüyoruz. Hedefimiz, süreci tüm tarafların çözümden yarar görecekleri bir nihai sonuca ulaştırabilmektir. Muhataplarımızdan beklediğimiz makul olmak ve gerçekçi olmalarıdır. Mümkün olmayanı talep etmek yerine adil, gerçekçi ama makul ölçülerde davranırlarsa çıkış yolunu bulacağız” ifadelerini kullandı.

