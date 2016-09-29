

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı birinci dönem (Ocak-Haziran) 'Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları'nı açıkladı. Buna göre; konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2016 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan bin kWh’in altında ortalama 41,3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kWh ve üstünde ise ortalama 41,2 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kWh elektrik için ilk altı ayda ortalama 25,2 kuruş ödendi. Sanayide 2016 yılı birinci dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 MWh altı) tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 30,3 kuruş, en büyük tüketim aralığında (150 bin MWh üstü) ise ortalama 22,8 kuruş ödedi.

Konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ilk altı ayda ortalama 116,8 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketiciler 2016 yılı birinci döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 118,4 kuruş, 522-5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 116,4 kuruş, 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 116,2 kuruş ödedi.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz için ilk altı ayda ortalama 96,9 kuruş ödendi. Sanayide 2016 yılı birinci dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğal gaz için ortalama 118,6 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (26 milyon 94 bin - 104 milyon 376 bin metreküp) ise ortalama 93,5 kuruş ödedi.