Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Ağustos ayı 'Katı Yakıtlar İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2016 yılı Ağustos ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 111 bin 463 ton, linyitin 4 milyon 176 bin 973 ton ve taşkömürü kokunun 372 bin 344 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 105 bin 457 ton, linyitin 4 milyon 369 bin 381 ton ve taşkömürü kokunun 414 bin 83 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,6 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran linyitte yüzde 95,6 iken taşkömürü kokunda yüzde 89,9 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 51,6’sı termik santrallere, yüzde 12,2’si kok tesislerine, yüzde 7,2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 85,3’ü termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 99,3’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.