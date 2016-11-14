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TÜİK, kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı

Tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK, kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı

14 Kasım 2016 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı 'Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistik'lerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 arttı.
Kesilen tavuk sayısı 75 milyon adet, kesilen hindi sayısı ise 382 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 28,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azaldı. Eylül ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 18,8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı.
Tavuk eti üretimi 127 bin 595 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 236 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 27,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldı. Eylül ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 13,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 8,9 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı. 

Etiketler: kümes hayvancılığı, TÜİK


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