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TÜİK kümes hayvanları istatistiklerini açıkladı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs'ta 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

TÜİK kümes hayvanları istatistiklerini açıkladı

14 Temmuz 2017 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 111 milyon, kesilen hindi sayısı ise 405 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Mayıs ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 7,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.

Tavuk eti üretimi 192 bin 275 ton, hindi eti üretimi ise 4 bin 353 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 11,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 arttı. Mayıs ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 19,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2 arttı. 


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