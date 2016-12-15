Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı 'Sosyal Koruma İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; sosyal koruma harcaması geçen yıla göre yüzde 13,1 artış göstererek 279 milyar 734 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,3'ünü (274 milyar 862 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 134 milyar 914 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 80 milyar 435 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2015 yılında yüzde 12 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 5,8 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,4 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,3 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9,2'si şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 30,8 ile engelli/malül yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 30,3 ile aile/çocuk yardımları ve yüzde 20 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 66,2'si nakit olarak verildi. Nakit yardımlarda en büyük payı yüzde 93,6 ile maaş ödemeleri (emekli/yaşlı maaşları, dul/yetim maaşları ve engelli/malül maaşları) oluşturdu. Bunu, yüzde 2,6 ile işsizlik ve yüzde 2,4 ile aile/çocuk yardımı ödemeleri takip etti.

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 36,8'ini devlet katkıları, yüzde 31,2'sini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar ve yüzde 26,3'ünü işveren sosyal katkıları oluşturdu.

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı) alan kişi sayısı 2014 yılında 12 milyon 9 bin iken, yüzde 4,1 artarak 2015 yılında 12 milyon 498 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2014 yılında 11 milyon 206 bin iken, 2015 yılında 11 milyon 669 bin kişiye ulaştı.