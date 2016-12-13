Buna göre; toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı.

Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 130 bin 407 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 53 bin 851 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 674 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 arttı.

Yoğurt üretimi 95 bin 14 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Ayran üretimi ise 60 bin 937 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artış gösterdi.

Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı.