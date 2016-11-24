Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Eylül ayı 'Yapı İzin İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların 2016 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 5,0, yüzölçümü yüzde 6,1, değeri yüzde 11,7, daire sayısı yüzde 8,1 oranında arttı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2016 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 143,5 milyon metrekare iken; bunun 79,6 milyon metrekare si konut, 35,1 milyon metrekare si konut dışı ve 28,8 milyon metrekare si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 106,3 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 7,8 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 121,1 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 19,7 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2,7 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 692 bin 136 dairenin 637 bin 936’sı özel sektör, 43 bin 869’u devlet sektörü ve 10 bin 331’i yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 27,5 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 12,6 milyon metrekare ile Ankara, 6,8 milyon metrekare ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Hakkari, Ardahan ve Artvin oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 153 bin 8 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 47 bin 51 adet ile Ankara ve 36 bin 918 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Şırnak ve Muş oldu.

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2016 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 2,8, yüzölçümü yüzde 0,3, daire sayısı yüzde 3,3 oranında azalırken, değer yüzde 6,3 oranında arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2016 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 101,0 milyon metrekare iken; bunun 57,7 milyon metrekare si konut, 24,5 milyon metrekare si konut dışı ve 18,7 milyon metrekare si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 73,8 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,3 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 87,6 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 10,9 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 504 bin 814 dairenin 462 bin 628’i özel sektör, 30 bin 832’si devlet sektörü ve 11 bin 354’ü yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 19,8 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 8,8 milyon metrekare ile Ankara, 6,1 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Şırnak ve Hakkari oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 113 bin 291 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 38 bin 857 adet ile Ankara ve 32 bin 396 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Şırnak ve Hakkari oldu.

