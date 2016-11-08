Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı Eylül ayına ilişkin çalışma günü sayısının sehven 1 gün eksik işlem gördüğünü, bu etkinin ilgili haber bültenleri ile birlikte düzeltilerek yayımlanacağını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada; hali hazırda modelde kullanılan çalışma günü değişkenleri, 1936-2022 yılları arasını kapsayacak şekilde tasarlandığı, bu tasarımın oluşturulması sırasında, 2015 yılı Eylül ayına tekabül eden çalışma günü sayısı, sehven 1 gün eksik olarak işlem gördüğü bildirildi. Bu durumun; takvim etkilerinden arındırılmış verilerin 2015 yılı Eylül ayına tekabül eden bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ile mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerin 2015 yılı Eylül ve Ekim aylarına tekabül eden bir önceki aya göre değişim oranlarını etkilediği tespit edildiği kaydedildi.

TÜİK tarafından yayımlanan mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerdeki 1 günlük eksik çalışma günü etkisi, rutin revizyon kapsamında ilgili haber bültenleri ile birlikte düzeltilerek yayımlanacağı açıklanan duyuruda; bu durumun, arındırılmamış (ham) veriler üzerinde herhangi bir revizyon etkisi bulunmadığı belirtildi.