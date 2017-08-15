TÜİK'ten hane harcamalarına ilişkin açıklama

Hanelerin toplam tüketiminde en yüksek paylar; yüzde 25,2 ile konut ve kiraya, yüzde 19,5 ile gıda ve alkolsüz içeceklere, yüzde 18,2 ile ulaştırmaya ayrıldı.

Araştırmaya göre; haneler harcamalarına göre sıralandığında en düşük yüzde 20’lik harcama diliminde yer alan haneler ile en yüksek yüzde 20’lik harcama diliminde yer alan hanelerin harcama yapısı özellikle ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecekler, konut ve kira, eğitim, eğlence ve kültür, çeşitli mal ve hizmetler gruplarında farklılaştı.

Hane halkı sorumlularının eğitim durumu hanelerin harcama yapısını etkiliyor

Türkiye genelinde hane halkı sorumlularının yüzde 52,2’si lise altı eğitimlilerden oluşurken, yüzde 18,6’sı yükseköğretim mezunu, yüzde 18’i lise ve dengi okul mezunu ve yüzde 11,3’ü ise bir okul bitiremeyenlerden oluştu.

Hane halkı sorumlusunun eğitim durumuna göre hanelerin tüketim harcamalarının dağılımı incelendiğinde eğitim düzeyine göre harcama kalıplarının değiştiği görüldü. Eğitim düzeyi arttıkça ulaştırma, eğitim, eğlence ve kültür lokanta ve otel harcamalarına ayrılan pay artarken; gıda ve alkolsüz içecekler konut ve kira gibi zorunlu harcamaların payı ise azaldı.

Hanelerin tüketiminde konut ve kiraya ayrılan payın eğitim seviyesi yükseldikçe düştüğü gözlemlendi. Buna göre; bir okul bitirmeyenlerin oranı yüzde 28,4 olurken lise ve altı eğitimlilerin oranı yüzde 25,5 oldu. Lise ve dengi okul mezunlarının oranı yüzde 25,4 ve yükseköğretim mezunlarının oranı ise yüzde 23,8.

Hanelerin tüketiminde ulaştırmaya ayrılan payın eğitim seviyesi yükseldikçe arttığı gözlemlendi. Bu kalemde bir okul bitirmeyenlerin oranı yüzde 9,9 olurken, lise altı eğitimlilerin oranı yüzde 16,4, lise ve dengi okul mezunlarının oranı yüzde 20,4 yükseköğretim mezunlarının oranı ise yüzde 21,1 oldu.