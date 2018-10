Tukcell'e 3 ödül

Biri görme, diğeri ise işitme engelli çiftlerden oluşan Turkcell'in Tango Projesi, Londra'da düzenlenen ve dijital dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ‘Digital Impact Awards'tan iki ödüle layık görüldü. Yapılan şirket açıklamasına göre dijital dünyanın ve sosyal medyanın en başarılı projelerini ödüllendiren ve bu yıl 9. kez düzenlenen Digital Impact Awards, Turkcell'i ‘Dijitalin En İyi Kullanıldığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi' (Best Use Of Digital To Aid a CSR Campaing) dalında Altın Ödül'e ve ‘En İyi Kurumsal Viral Kampanya' (Best Corporate Viral Campaign) dalında da Gümüş Ödül'e layık gördü. Görme ve işitme engelli bireylerin dünyalarına kısa bir yolculuk yapmayı sağlayan 2Turkcell Diyalog Müzesi'nde yer alan Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog deneyiminden yola çıkarak oluşturulan ‘Dansla Diyalog', dünyada bir ilk olmasının yanı sıra, engel tanımayanların her türlü zorluğu aşabileceklerini ortaya koyması açısından dikkat çekmişti.

‘Bu Kalp Senin için 61 Kere'

Turkcell ayrıca Trabzonspor taraftarının telefon hattı 61Cell'e yönelik reklam filmi ‘Bu Kalp Senin İçin 61 Kere' ile ‘Dijitalin En İyi Kullanıldığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Projesi' (Best Use of Digital from the Technology, Media and Telecommunications Sector) kategorisinde Gümüş Ödül'ü kazandı.

“Dünyada benzeri yok”

Dünyada bir eşi bulunmayan projelere imza atmaktan dolayı mutluluk duyduklarını açıklayan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, elde ettikleri uluslararası başarıyla ilgili olarak “Türkiye'de görme, işitme, ortopedik ve zihinsel engellilerden oluşan 5 milyon birey yaşıyor. Biz Turkcell olarak bu 5 milyona odaklanıyoruz. Onların sosyal hayata eşit katılımları için teknolojimizi seferber ediyoruz. Bu kapsamda “Engel Tanımayanlar” çatısı altında ilham verici projelere imza attık. Hayat için yatırım yapmaya inanıyoruz. Amacımız engelleri kaldırarak, mobil teknolojilerimizin de yardımıyla fayda sağlamak ve engelli vatandaşlarımızın topluma katılımları konusunda en önemli destekçileri olmak. Bu kapsamda, her kesimden insanın hayatına dokunmak ve onları hayata bağlamak için çalışıyoruz. “Dansla Diyalog” projemiz ve Trabzonspor taraftarımızı anlatan 61CELL kampanyamız işte bu amaç doğrultusunda ortaya çıktı. Bu tür projelerde yer almaya ve ses getiren projelerimizle var olmaya devam edeceğiz” dedi.