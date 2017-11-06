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Tüketici derneğinden bakanlığın et operasyonuna destek

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 2 marketin kırmızı et fiyatını ve kıymasını piyasanın altında sunması, tüketicinin yüzünü güldürdü. Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin yıllardır karşılayamadığı kırmızı et ihtiyacını yeni fiyatlar üzerinden mümkün olduğunu söyledi.

Tüketici derneğinden bakanlığın et operasyonuna destek

06 Kasım 2017 12:37

Türkiye’nin 4 bir köşesinde 10 bini aşkın mağazasıyla müşterilerine hizmet veren 2 firmanın kırmızı et ve kıyma satışındaki fiyatları diğer market zincirlerini düşündürmeye başladı. Müşterilerin yüzünü gülerken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, “Tüketicilerimizin yıllardır karşılayamadığı kırmızı et ihtiyaçlarını yeni fiyatlar üzerinden mümkün. Tüketici bugüne kadar alamadığı ve yiyemediği kırmızı eti, bu marketler üzerinden azda olsa karşılayabilecek. Ancak bu durum kalıcı olur mu? Uzun sürede diğer piyasayı etkiler mi? Bir dengeye getirebilir mi? Tüketicinin beslenmesinde kalıcı koşullar oluşturur mu? Bunların hepsini bekleyip göreceğiz. Aslında burada dışarıdan yapılan ithal et ile bunun çözümünün uzun vadede olduğunu düşünülmüyor. Hükümetin küçük üreticileri destekleyerek kendi üretimimizle bu et ihtiyacını karşılanması daha sağlıklı olacaktır. Bakanlıkta bu konuda yeni adımlar atacaktır” dedi.

Şuan yapılan çözüm diğer satıcıları ne şekilde etkileyeceğini bilemediğini ancak tüketicilerin yararına olacağını belirten Yılmaz, “İki marketin daha ucuz et satma konusunda bir rekabeti yok. Aynı fiyata satıyorlar. Ancak bu satılan fiyatın piyasayı dengeleyecektir. Diğer satıcılar fahiş bir fiyatla satıyorlarsa, bu düşük fiyat mutlaka onları etkileyecektir. Ama uzun vadede bunun böyle devam edeceğini sanmıyorum” dedi.

Abdullah Çibir

Etiketler: et fiyatları, tüketici derneği

 

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