Tüketici güven endeksi Ağustos’ta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında azaldı. Temmuz ayında 71,3 olan endeks Ağustos ayında 71,1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi aynı düzeyde kaldı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında aynı düzeyde kalarak 91,9 olarak gerçekleşti. Bu durum, hanehalklarının gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisinde bir önceki aya göre önemli bir değişiklik olmamasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 97,9 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Temmuz ayında 95,7 iken, Ağustos ayında yüzde 2,3 oranında artarak 97,9 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin oranının bir önceki aya göre arttığını gösterdi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 72,4 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında azalarak Ağustos ayında 72,4 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,4 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 4 oranında azaldı. Temmuz ayında 23,3 olan endeks, Ağustos ayında 22,4 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösterdi.