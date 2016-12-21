Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında azaldı; Kasım ayında 68,93 olan endeks değeri Aralık ayında 63,38 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 oranında azalarak Aralık ayında 85,40 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklandı.

Kasım ayında 95,06 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 9,5 oranında azalarak, Aralık ayında 86,02 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösterdi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,3 oranında azalarak, Aralık ayında 65,42 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 17,9 oranında azaldı. Kasım ayında 20,33 olan endeks, Aralık ayında 16,68 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösterdi.

