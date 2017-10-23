Tüketici güven endeksi Ekim'de azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azaldı; Eylül ayında 68,7 olan endeks Ekim ayında 67,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi 87 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azalarak Ekim ayında 87 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 90,4 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 94,7 iken, Ekim ayında yüzde 4,5 oranında azalarak 90,4 değerine düştü. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 70,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artarak Ekim ayında 70,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 21 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 4,2 oranında arttı. Eylül ayında 20,2 olan endeks, Ekim ayında 21 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.