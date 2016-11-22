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Tüketici güven endeksi Kasım'da azaldı

Tüketici güven endeksi, Kasım ayında 68,9 oldu.

Tüketici güven endeksi Kasımda azaldı

22 Kasım 2016 10:14

Türkiye İstatistiık Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Tüketici Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 6,9 oranında azaldı; Ekim ayında 74,04 olan endeks değeri Kasım ayında 68,93 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında azalarak Kasım ayında 89,01 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklandı.

Ekim ayında 101,62 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 6,5 oranında azalarak, Kasım ayında 95,06 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6 oranında azalarak, Kasım ayında 71,3 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 12,7 oranında azaldı. Ekim ayında 23,27 olan endeks, Kasım ayında 20,33 değerine düştü. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını göstermektedir. 


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