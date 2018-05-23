Tüketici güven endeksi Mayıs’ta yüzde 2,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mayıs ayı ‘Tüketici Güven Endeksi’ verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı; Nisan ayında 71,9 olan endeks Mayıs ayında 69,9 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 89 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında azalarak Mayıs ayında 89 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 90,8 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 90,8 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 72,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azalarak Mayıs ayında 72,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 26,8 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi Nisan ayında 28,2 iken, Mayıs ayında yüzde 5 oranında azalarak 26,8 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.