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Tüketici güveni Şubat'ta azaldı | Tüketici güven endeksi Şubat ayı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Şubat ayı tüketici güven endeksini açıkladı. Şubat ayında yüzde 0,1 oranında azalarak 72,3 oldu.

Tüketici güveni Şubatta azaldı | Tüketici güven endeksi Şubat ayı...

20 Şubat 2018 10:05

Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı; Ocak ayında 72,33 olan endeks Şubat ayında 72,25 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 91,3 oldu
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artarak Şubat ayında 91,3 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 96,8 oldu
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 96,1 iken, Şubat ayında yüzde 0,7 oranında artarak 96,8 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 75,3 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azalarak Şubat ayında 75,3 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 25,7 oldu
Tasarruf etme ihtimali endeksi Ocak ayında 26,2 iken, Şubat ayında yüzde 1,9 oranında azalarak 25,7 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

Etiketler: şubat, tüketici güven endeksi

 

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