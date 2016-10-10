Manisa CBÜ 2016-2017 yılı akademik açılış töreni gerçekleştirildi. Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Vali Vekili Mesut Eser, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu’dan 15 Temmuz konseri

Programa katılan Piyanist Tuluyhan Uğurlu ise 15 Temmuz Şehitleri için yazdığı besteyi ilk kez çaldı. Uğurlu dünden bugüne Anadolu’nun kahramanlık destanlarını anlattığı Güneş Ülke Anadolu’dan Kahramanlık Destanları isimli konserine Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleri ile başladı. Selçuklu ve Osmanlı döneminin ardından Çanakkale’de yazılan kahramanlık destanının anlatıldığı bölümde sanatçı Mehmet Akif’in ünlü şiiri Çanakkale Türküsünü de çaldı. Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nda kadınlı erkekli yazılan kahramanlık öykülerinin ardından 15 Temmuz Darbe Girişimi için bestelenen parça ilk kez çalındı. 15 Temmuz gecesinin çarpıcı görüntüleri eşliğinde seslendirilen eserin finalinde şehit çocuklarının etkileyici görüntüleri izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Vali Vekili Mesut Eser, Tuluyhan Uğurlu’ya güzel konseri için teşekkür belgesi takdim etti.

2 şehit cenazesi gelen Manisa’da buruk açılış

Öte yandan akademik açılış töreni Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Manisa Alaşehirli Jandarma Onbaşı Evren Kara ve Şırnak-Cizre karayolunda teröristlerce askeri konvoya düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Manisa Salihlili Uzman Çavuş Süleyman Gürler’in yarın yapılacak cenaze törenleri dolayısıyla buruk başladı.

Açılışta konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, “Üniversite hakikatı araştıran, hayat ve ilim ile ilgili irtibatlı Eremli insanların kaynaştığı bir mekandır. İnsanlığın bugün en çok ihtiyaç duyduğu şefkat, merhamet, adalet ve kardeşliği kapıları ancak erdemle açılır. Kendini bilmek ve her şeyi yerli yerine koymak erdemli insanın işidir. İnsan, insan olduğu erdemle hatırlar ve sınırlarını erdemle aşar. Riyakat ve adalet erdemle işler” dedi.

“Mevcudumuz 55 bin 379’a yükseldi”

Üniversite hakkında bilgi veren Rektör Çelebi, “12 fakülte, 4 yüksekokul, 15 meslek yüksek okulu, 3 enstitü, 23 araştırma ve uygulama merkezi ve 600 yataklı hastanesiyle eğitim öğretim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürdürmekteyiz. 2016-2017 eğitim öğretim yılında üniversitemize yeni kayıt yaptıran 15 bin öğrencimizle birlikte mevcudumuz 55 bin 379’a ulaşmıştır. Bunun 4 bin 808’i lisans üstü gerçekleştiriliyor. 26 bin 505’i lisans ve 24 bin 66’sı ön lisans düzeyinde öğrenim görecektir. Bunların 720’si yabancı uyruklu öğrencidir. Öğrencilerimizin 29 bin 917’si Manisa merkezde, 25 bin 462’si de ilçelerdeki fakülte ve yüksek okullarda eğitim görmektedir. 678’si öğretim üyesi olmak üzere bin 530 öğretim elemanımız ve bin 313 idari personelimiz mevcuttur” dedi.

Avrupa’da 57 üniversiteyle 159 bölümle anlaşıldı

Manisa CBÜ ve Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan üniversiteler arasındaki işbirliği hakkında bilgi veren Rektör Çelebi, “Öğrencilerimizin yurt dışı deneyimlerini arttırmak için son 10 ayda 8 Avrupa Birliği ülkesindeki 12 farklı üniversiteyle, 26 adet Erasmus anlaşması yaparak, anlaşma yapılan üniversite sayısını 57’ye, bölüm sayısını da 159’a çıkardık. Öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında bu yıl yurt dışına 110 öğrencimizi gönderdik. Yabancı uyruklu öğrenciler için ilk kez geçen yıl Azerbaycan ve Manisa’da yabancı öğrenci sınavını kendimiz yaptık. Bu yıl Manisa, İstanbul, Azerbaycan, Kazakistan ve Almanya’da da yabancı öğrenci sınavı yaparak yabancı öğrencileri kendi yaptığımız sınav sonuçlarına göre yerleştirdik” diye konuştu.

Son iki yılda yapılan terörle mücadelenin klasik mücadelenin çok ötesinde olduğunu kaydeden Rektör Çelebi, “Terörle mücadele klasik terörle mücadelenin çok ötesindedir ve Anadolu’nun işgal girişimine karşı bir direniştir. Türkiye kendi yolunu tercih ettiği, tek yanlı bağımlılığı ret ettiği, coğrafyası ve tarihi ile barıştığı bölgeyi ve dünyayı yeni bir siyasi dille konuşmaya karar verdiği ve ısrarla dünyanın 5’ten büyük olduğu tezini savunduğu için 15 Temmuz’da kanlı işgal girişimi ile karşı karşıya kalmıştır” dedi.

Rektör Çelebi’nin konuşmasının ardından Prof. Dr. Atilla Yayla, “Bir Esas ve Usül Meselesi Olarak Demokrasi” konulu ders verdi.

Aykut Yeniçağ