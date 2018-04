Maçı oynanacağı Kadir Has Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, otizm hastalığı ile birlikte tüm engelli bireyler ve ailelerinin yanında olduklarını ifade ederek; "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Biz de Aile Bakanlığı olarak 81 ilimizde otizm konusunda farkındalık oluşturmak üzere ‘fark et, kabul et ve bizimle yürü’ sloganıyla birlikte otizmli çocuklar ve ailelerimizle birlikte yürüyüşler yaptık. Otizm erken teşhis yapıldığında, gerekli tedavi ve eğitimle birlikte ailelerin ve bizlerin de desteğiyle çok iyi sonuç alınan bir rahatsızlık. Biz otizmli bireylerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Şimdi de Fenerbahçe - Kayserispor maçındayız. Farkındalık oluşturmak için buradayız. Hem Fenerbahçe hem de Kayserisporlu sporcularımıza, takım yönetimimize çok teşekkür ediyorum otizm konusunda farkındalık oluşturmak için bize destek olduklarından dolayı. Tüm ülkemizde bu konuda farkındalık çalışmalarıyla aileleri bilinçlendiriyoruz. Sizin de çocuğunuzun sınıfında otizmli bir arkadaşı olabilir. Onu fark edip kabul edin, destek olun. Aile Bakanlığı olarak Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planımızı geçtiğimiz sene kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kapsamda farkındalık eğitim çalışmalarıyla diğer ilgili bütün bakanlıkların koordinasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bu hastalıkla birlikte tüm engellilerimizin ailelerin, çocuklarımızın yanındayız. Hükümetimiz son 15 yıldır engellilere verdiği desteklerle ailelerimizi hiçbir zaman için yalnız bırakmıyoruz. Bugün olduğu gibi bu günden sonra da tüm engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, sahaya çıkan futbolcu ve hakemlere otizm farkındalığı için mavi atkı taktı.

Turan Bulut - Cem Atakan - Ali Göç