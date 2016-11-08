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Tüm iç-dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında seferler iptal edildi.

Tüm iç-dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi

08 Kasım 2016 15:54

 İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) iç hat deniz otobüsü seferlerini iptal etti. İDO'dan yapılan açıklamada"Hava muhalefeti nedeniyle tüm iç-dış hat deniz otobüsü seferlerimiz17:00'ye kadar iptal edilmiştir" denildi.

Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri İptal Seferler ise şöyle:

08-11-2016 15:00 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü
08-11-2016 16:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08-11-2016 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08-11-2016 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08-11-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
 

Etiketler: İDO


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