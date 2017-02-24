Misafirimiz olun ve bu yolculuğa birlikte çıkalım. Kendi mutfağınızda olmasa da en yakın komşumuzun veya akrabamızın mutfağında mutlaka gördüğünüz, biriktirme meraklısı annelerin ya da zihni sinir icatlara düşkün babaların satın aldığı ve en az bir kez her mutfakta arzı endam etmiş eşyaları şöyle bir hatırlayalım.

Eski mutfak eşyaları dedik ama bazıları hala aktif olarak hayatımızda, onları öyle bir sahiplenmişiz ki atsanız anneniz izin vermiyor, satsanız satılmıyor. Biz de hayatımıza onların varlığıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Döküm Tost Makinesi

Elektrikli tost makinelerinden çok daha güzel tost yapandır. Ancak efor ister. Başında durup çevirmek ister, ilgilenmek ister. Flört gibidir.

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