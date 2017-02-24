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Tüm mutfaklarda en az bir kere bulunmuş eşyalar

Evde her şeyin bir yeri olduğunu döke saça öğrenenler, bir türlü ne için satın alındığını bilmediğiniz halde o eşyanın orada durması gerektiğine inananlar ve mutfağa dair anılarında birazcık geriye gitmek isteyenler…

Tüm mutfaklarda en az bir kere bulunmuş eşyalar

24 Şubat 2017 15:06

Misafirimiz olun ve bu yolculuğa birlikte çıkalım. Kendi mutfağınızda olmasa da en yakın komşumuzun veya akrabamızın mutfağında mutlaka gördüğünüz, biriktirme meraklısı annelerin ya da zihni sinir icatlara düşkün babaların satın aldığı ve en az bir kez her mutfakta arzı endam etmiş eşyaları şöyle bir hatırlayalım.

Eski mutfak eşyaları dedik ama bazıları hala aktif olarak hayatımızda, onları öyle bir sahiplenmişiz ki atsanız anneniz izin vermiyor, satsanız satılmıyor. Biz de hayatımıza onların varlığıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.

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