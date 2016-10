Fuar, katılımcıların ürün yeniliklerinin yanı sıra sektördeki tüm güncel gelişmelerle ilgili olarak kapsamlı ve çeşitli bir program sunuyor. En iyi uygulama örnekleri ile özel oturumlar, özel sergiler, açık oturumlar, yarışmalar ve rehberli turlar ile bilgi almak, sorunları değerlendirmek ve yeni bağlantılar kurmak için ziyaretçilere fırsatlar sunuyor. Türkiye, dünyanın önde gelen iklimlendirme fuarı ISH 2017’ye partner ülke olarak katılacak. Fuarın Türkiye’deki basın toplantısı İstanbul’da yapıldı. Messe Frankfurt İstanbul ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) ev sahipliğinde gerçekleşen ISH 2017 - Partner Ülke Türkiye basın toplantısında, banyo ekipmanları, yapı, enerji, havalandırma ve yenilenebilir enerji teknolojileri sektöründeki gelişmeler ve yenilikler aktarıldı. Toplantıya Messe Frankfurt CEO’su Wolfgang Marzin, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz’ın ve Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Türkiye’den sektörel dernek başkanları ile Almanya’dan Federation of German Heating Industry (BDH), Association of Air Conditioning and Ventilation in Buildings (FGK), Association of The German Sanitation Industry (VDS) ve The German Sanitation, Heating and Air Conditioning Association (ZVSHK) dernek başkanları da bulundu.

"Türkiye’nin fuarda olması önemli"

"Türkiye’nin fuarda olması hakikaten çok önemli" diyen Messe Frankfurt CEO’su Wolfgang Marzi, "Türkiye bu vesile ile bütün dünyaya açılıyor. Oradaki katılımcıların mallarını sergilemeleri sayesinde ihraçlarının artışına çok önemli bir katkı yapılmış oluyor. Bu fuarı dünyaya açılan bir kapı olarak görebiliriz" şeklinde konuştu.

"Ekonomi Bakanlığı olarak bu tür fuarlara önem ve destek veriyoruz"

Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Tarık Sönmez, "Almanya, tarihten gelen dostluğumuzun olduğu, kültürel ve ekonomik açıdan ilişkilerimizin çok ciddi boyutlara ulaştığı bir ülke. En önemli ticaret partnerlerimizden biri olan ülke. 2015 yılına bakıldığında, global ekonomik krizin dünya üzerindeki etkilerine de bağlı olarak artış hızında düşüş olsa da, yaklaşık olarak 13 milyar dolarlık bir ihracatımız, 22 milyar dolara yaklaşan bir ithalatımız var. 35 milyar dolara yaklaşan bir dış ticaret hacmimizin olduğu bir ülke. Böyle bir ülke ile karşılıklı olarak ticareti geliştirme adına yapılacak faaliyetlerin çok sık olması yadsınamaz bir gerçek. Gerek hükümetler arası ilişkilerde gerek iş adamlarımızın yapmış olduğu münasebetlerin, ticaretin arttırılmasına bağlı daha da geliştirilmesi açısından önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırdığı görülüyor. Bizde, fuarlarında ticaretin geliştirmesinde önemli bir yer aldığı dikkate alındığında, bu konuya Ekonomi Bakanlığı olarak ciddi önem vermekte ve desteklemekteyiz. Son yıllarda özellikle Almanya’da düzenlenen fuarlara katılan Türk firmalarının nitelik ve nicelik açısından katılımların arttığını görüyoruz. Bizleri mutlu etmektedir. Ekonomi Bakanlığı olarak, yılda yaklaşık 270 civarında ’Milli Katılım Organizasyonu’ yapıyoruz. Bunun yanı sıra 4 bin civarında farklı fuarlarda bireysel katılımı destekliyoruz. Fuarlara ciddi anlamda destek veriyoruz. ’Milli Katılım’ yaptığımız bu fuar sayısında Almaya ciddi yer tutuyor. Yıllık olarak bakıldığında 2014’te 20, 2015’te 24, 2016’da 23 sayısıyla en fazla fuar organizasyonu yaptığımız 2’nci ülke. Almaya, fuarcılık boyutu açısından önemli bir ülke. Mart 2017’de Frankfurt’da düzenlenecek bu fuara daha çok firmamızın katılmasını ve katılan firmalarımızın gerek katılım yaptıkları alanların büyüklüğü gerekse bu alanda yaptıkları tanıtımların etkinliği noktasında Ekonomi Bakanlığı olarak önem vermekte ve desteklemekteyiz" dedi.

Geçmişte olduğu gibi tüm pazar ve teknoloji liderleri de dahil olmak üzere 2 bin 400’den fazla katılımcı en yeni ürünlerini 14-18 Mart 2017 tarihleri arasında Frankfurt’da ISH’deki dünya pazarında sergileyecek. Bununla birlikte sektör açısından dünyanın en büyük uluslararası buluşma noktası olması nedeni ile ISH öncü bir rol oynamaktadır. 2015 yılında katılımcıların % yüzde 61’i ve ziyaretçilerin yüzde 39’u Almanya dışından gelmişti.

ISH 2017’nin sloganı dünyanın lider ticari fuarının odak noktasını ve ana fikrini net bir şekilde gösteren ‘Water. Energy. Life.’ olacak. İki yılda bir düzenlenen bu ticari fuarı geleceğe odaklanmış kapsamlı yapı teknolojisinin spektrumu sayesinde, siyasi ve ekonomik talepleri karşılayan bir dizi çözümler sunuyor. ISH Water bölümü sürdürülebilir sağlık ve yenilikçi banyo tasarımı üzerinde duruyor. Fuar 2017 yılında ’İnsanlar için Banyolar’ sloganı altında düzenlenecek. Bu sayede özellikle kaynakların korunması ve hijyen, içme suyunun yanı sıra tasarım, sağlık, sağlıklı yaşam ve konfor gibi farklı konulara dikkat çekilecek. Bu bölümdeki katılımcılar sadece en son tasarım gelişmelerini değil aynı zamanda modern ihtiyaçları karşılayan ve sürdürülebilir teknoloji etrafında gelişen çevre dostu ve tasarım odaklı banyo çözümlerini sunacak.

ISH Enerji ve Aircontec bölümünde odak noktası öncelikle enerji verimliliği ve binalardaki rahatlık olacak. Belirleyici trendler verimli ve geleceğe dönük teknolojiler ve akıllı bina hizmetleri teknolojisi alanında bulunuyor. Odak noktasını ağırlıklı olarak ısı ve yenilenebilir enerjilerin birleşimi oluşturacak. Bununla birlikte, dijital ısıtma sistemleri ve BT entegrasyonu yenilikçi ısıtma teknolojileri içinde önemli bir tema olacak. Hepsi tek bir slogan altında bir araya getirildi: Parlak bir geleceğe sahip enerji devrimi. Çözümlere sahibiz, böylece ziyaretçiler yenilikçi yapı sistem teknolojilerinin tüm bölümlerini görebilecek.

Soğutma teknolojisi alanındaki odak noktalarına enerji verimliliği ve evdeki rahatlığı içeren modern ev havalandırma sistemlerinin yanı sıra yeni binalardaki merkezi ve merkez dışı çözümler ve modernizasyon projeleri dahildir. Buna ek olarak ısıtma soğutma ve havalandırma alanlarının karşılaştığı teknolojik sorunlara da değinilecek.

Türkiye, 2017 Haziran ayı sonunda ISH 2017 fuarı için Messe Frankfurt ve ISH konsept partnerleri tarafından oy birliği ile Partner Ülke seçildi. Sektör açısından dünyanın önde gelen ticaret fuarı olmasına ek olarak Frankfurt am Main’deki ISH markası uluslararası düzeyde de en iyi şekilde temsil edilmektedir.