Tümamiral Mesut Özel’in derdest edilmesi davasında 1 tahliye

FETÖ tarafından organize edilen 15 Temmuz Darbe Girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı emekli Tümamiral Mesut Özel’in 1'nci Ordu Komutanlığı 2'nci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılmasına ilişkin 9 askerin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 7 tutuklu sanık ve avukatlar katıldı. Milli Savunma Bakanlığı adına da müşteki sıfatıyla bir avukat hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi.

15 Temmuz’da batarya komutanı olduğunu söyleyen tanık Ercan Ergün, “Ben 11 Temmuz 31 Temmuz tarihleri arasında yıllık izin almıştım. 13 Temmuz’da binbaşı Zafer Gümüş beni aradı ve göreve çağırabileceğini söyledi. 15 Temmuz’da tekrar arayarak, saat 23.30’a kadar birlikte olmamı emretti. Bunun üzerine evden çıkarak, birliğe gittim hatta silahımı evde unuttum. Birliğe girdiğimde Sercan Yazgan yüzbaşıyla karşılaştım. Üstümü giyinip gelmemi söyledi. Kamuflajı giyip geri döndüm. Zafer Gümüş, ‘Sıkı yönetim ilan edildi. Emirlere uymazsanız divanı harpta yargılanırsınız’ diyerek askerleri görevlendirdi. Sonra saat 22.00 sıralarında üzerimde silah olmadığı halde beni helikopter pistine yolladı. Gece 2-3 civarlarında Zafer Gümüş ve sanıklardan Ertürk Murat Cansaran, piste inen bir helikopterdekilerle görüştüler. Helikopterdekileri almamaları üzerine, helikopter geri havalandı. Helikopterde general var mıydı yok muydu görmedim” dedi.

Duruşmada söz alan sanık ve sanık vekilleri ise tahliye talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ertürk Murat Cansaran’ın tahliyesine hükmetti. Mahkeme, diğer 6 tutuklu sanığın tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 9 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 29 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 7 tutuklu sanık katıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar tarafından, Deniz Harp Okulu Komutanı emekli Tümamiral Mesut Özel’in 1'nci Ordu Komutanlığı 2'nci Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılmasına ilişkin 9 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede 9 sanığın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü üyeliği, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla birden fazla kişi tarafından özgürlüğünden yoksun kılma” 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapisleri istenmişti.

