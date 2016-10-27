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Tümer Metin'den Levent Nazifoğlu'na cevap

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Tümer Metin, "Hayatımda yaptığım işe ve emeğe hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. İçimde kin, nefret, öfke böyle duygular barındıran bir adam olmadım. Stüdyonun kapısından içeriye girdiğim dakika bütün taraftar duyguları ve ne yaşıyorsak içimizde o orada kalır" dedi.


27 Ekim 2016 12:04

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Küçükçekmece Cennet Kültür Merkezi'nde düzenlenen spor söyleşisinin bu ayki konuğu Tümer Metin oldu. Eski futbolcu Tümer Metin, spor spikeri Yasin Dallı’nın moderatörlüğünü yaptığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Fatih Terim’in tercihlerine saygı duyulmalı"
Milli Takım'da yaşanan Fatih Terim - Arda Turan krizini değerlendiren Tümer, "Tarihin her döneminde, bütün takımlarda bu sorunlar yaşanır. Arda Barcelona’da hiç oynamıyorken milli takıma çağrıldı o zaman neden, 'Bu adam oynamıyor neden milli takıma çağırılıyor' demediniz? Sakat oyuncuyu çağırırken ya da takımında oynamayan oyuncular çağrılırken hiç bunlar sorgulanmadı. Ayrıca sorguladığımız başka bir şey var bu hep böyle olmuştur çağrılanlar kadar çağrılmayanlar da konuşulur bizim ülkemizde. İçerde her ne olmuşsa olmuş orası bir aile ortamıdır yaşananlar orada kalır. Mutlaka bir çözümü vardır, mutlaka bir orta yol bulunur" diye konuştu.

"Beşiktaş şampiyon olur"
Tümer Metin, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili bir soru üzerine, "Beşiktaş şampiyon olur gibi geliyor bana. Bu ligi iyi tanıyan biri olarak Beşiktaş’ın bu yarışta bir adım daha önde olduğunu görüyorum. İpi göğüslerler mi göğüsleyemezler mi bilemiyorum ama Beşiktaş daha avantajlı bir kadroya sahip" cevabını verdi.

Levent Nazifoğlu’na cevap
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, 'Yayıncı kuruluşta Beşiktaşlılar var' açıklamasına da cevap veren Tümer, "Ben Beşiktaşlıyım ve sıkı bir Metin Tekin hayranıydım. Hayat bana güzel şeyler nasip etti şu an Metin Tekin’le program yapıyorum. Sayın Levent Nazifoğlu’na şöyle cevap vereyim. Hayatımda yaptığım işe ve emeğe hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. İçimde kin, nefret, öfke böyle duygular barındıran bir adam olmadım. Stüdyonun kapısından içeriye girdiğim dakika bütün taraftar duyguları ve ne yaşıyorsak içimizde o orada kalır. Beşiktaş’ı kayırıyor, Galatasaray’a sempati duyuyor, Galatasaray’ı kayırıyor, yorumunda Fenerbahçe’yi kolluyor böyle bir şey olamaz. Bizim önümüze görüntüler geliyor bunu yorumlamamız isteniyor bunu yorumluyoruz. Yoksa birinden al, ötekine ver, korkarım bu işlerden. Yukarıda Allah var" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Levent Nazifoğlu, tümer metin


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