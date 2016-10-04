Kendisine birçok alandan gelen talepler üzerine açıklama yapan Tümer, bölgenin sosyo-kültürel ve ekonomik boyutlarının yansıtılması, sanatçılara daha çok alan açılması adına kent radyosunun önemli olduğunu söyledi.

Kent Radyosu’nun programlarıyla bölge insanının sosyal yönden birbiriyle etkileşimini sağlayacağını, Adana’daki şairlerin, ses sanatçılarının, iş dünyasının ve sivil toplum örgütlerinin seslerinin ulusal ve uluslar arası boyuta taşınacağını kaydeden Tümer, böylelikle yeni istihdam alanı da oluşacağını vurguladı.

Adanalı yetenekli amatör ses ve saz sanatçılarının Kent Radyosu sayesinde seslerini farklı platformlara taşıyabileceğini belirten Tümer, “Radyo sayesinde Adanalıların kültürel ve sanatsal etkinliklerinin yansıtılabileceği gibi bölge insanına ufuk açması bakımından da son derece önem taşımaktadır. Kent Radyosu’nun Adana’ya kurulması için TRT Genel Müdürlüğü’nün üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum. Bölgedeki sanatçılarımızın, sağlık, spor ve iş dünyamızın, sivil toplum örgütlerimizin ve sokaktaki sade vatandaşımızın bu haklı sesine olumlu yanıt verileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

TRT Genel Müdürü ile konuyu görüşen Tümer, genel müdürün olumlu yaklaşımına da teşekkür etti.