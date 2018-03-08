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TÜMKİAD, İTO seçimleri öncesi adayını açıkladı

TÜMKİAD, İTO seçimleri öncesi İstanbul'da bir otelde basın toplantısı gerçekleştirerek adayını açıkladı.

TÜMKİAD, İTO seçimleri öncesi adayını açıkladı

08 Mart 2018 10:43

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş Adamları Derneği (TÜMKİAD), 9 Nisan'da gerçekleşecek İstanbul Ticaret Ocası (İTO) seçimleri öncesi İstanbul'da bir otelde basın toplantısı gerçekleştirerek adayını açıkladı. TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay İTO seçimlerinde Altun Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altun'u 45'inci komiteden meclis üyesi adayı olarak tanıttı. 

İTO seçimlerinde yaklaşık olarak 40 aday çıkarttıklarını belirten Nihat Tanrıkulu, ''Diğer adaylarımızı da yakında bir basın toplantısı yaparak tanıtacağız. Amacımız, ülkenin kalkınmasına yardımcı olmak. Ülke ekonomisine katkıda bulunan yaklaşık 150 değerli iş adamı ile derneğimizi kurduk. Daha da büyüyecek bir dernek olmaya gayret göstereceğiz. Hedeflerimiz; Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2023 hedefleri kapsamında canla başla çalışıp daha çok işçi çalıştırmak ve işsizlik sorununu da bir nebze hafifletmektir. İTO seçimleri öncesi adayımız Fahri Altun'u basına tanıtıyoruz'' dedi.

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu'na teşekkür eden Fahri Altun, ''Bundan gurur duyuyorum. Derneğimize ve başkanımıza çok teşekkür ederim. 45'inci komiteden meclis üyesi adayıyım. Bundan önceki yöneticilere de teşekkür ederim. Seçildiğimiz takdirde Türkiye ekonomisinin kalbi İstanbul ve onun da kalbi İTO'da daha çalışkan bir yönetim oluşturacağımıza inanıyoruz'' diye konuştu.  

 

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