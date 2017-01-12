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Tuna Nehri buz tuttu

Macaristan’da yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle Tuna Nehri Budapeşte’de kısmen buz tuttu.

Tuna Nehri buz tuttu

12 Ocak 2017 10:19
Tuna Nehri buz tuttu - Tıkla İzle

Rusya’daki Volga Nehri’nden sonra Avrupa’nın en büyük nehri olan Tuna Nehrinde soğuk hava nedeniyle buz kütleleri oluştu. Tuna Nehrinin buz kütleleriyle dolması nedeniyle seferler de aksadı. Nehirde oluşan buz kütleleri buz kıran dev gemilerin yardımıyla kırılırken, ülke genelinde hava sıcaklığı gün içinde eksi 15, geceleri eksi 25 dereceleri gördü.

Budapeşte’de doğan 74 yaşındaki Janos dede, son yıllarda bu kadar soğuk hava görmediğini, Tuna Nehri’ndeki buz kütlelerini en son 1960’lı yıllarda gördüğünü ve nehre fotoğraf çekmek için geldiğini söyledi.

MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Başar da, "Güneşin bizi aydınlatmasına inanmayalım. Şuanda eksi 12 derece soğukla baş başayız. Budapeşte’de Margaret Köprüsü’nün ayakları altındayız. Burada akan buzları görüyoruz. Günlerdir buzlar Tuna’dan Karadeniz’e akmakta. Uzun zamandır Macaristan böyle soğuklar görmedi" dedi.

Tuna nehrindeki buz kütlelerini fotoğraflayarak sosyal medyadan paylaşmak istediğini söyleyen Macar kızı Georgina Bernadeth ise, uzun zamandır Tuna Nehri’nin bu denli buz tutmadığını ifade etti. Rekor soğuklar nedeniyle nehrin buz tuttuğunu dile getiren Bernadeth, yaşanan bu doğal güzellik nedeniyle yaşlı, genç hemen hemen herkesin Tuna Nehri’ndeki buz kütlelerinin fotoğraflarını çektiğini söyledi.

Mehmet Başaran 


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