Tunca Nehri riskli seviyede akmaya devam ediyor

Edirne’de Tunca Nehri’nin su debisi artışının ardından tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’nın bazı bölgeleri sular altında kaldı. Tunca Nehri, yatağından bazı bölümlerde taşarak ekili tarım arazilerini suyla kapladı.

Er Meydanı’ndan caddelere güvenlik şeridi çekildi

Değirmenyeni köyünde bulunan nehir debisi ölçüm istasyonundaki verilere göre, sabah saat 08.00 itibariyle Tunca Nehri su debisi 120 metreküp/saniyelere ulaşınca polis ekipleri tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanında bulunan caddeleri emniyet şeridi ile ulaşıma kapattı. Öte yandan, tarihi Fatih ve Kanuni taş köprülerinin gözleri neredeyse kapanma seviyesine ulaşırken, araç geçişine kapatılmadı. Değirmenyeni köyünde bulunan ölçüm istasyonunda saat 12.00 itibariyle 117 metreküp/saniye olarak ölçülen Tunca Nehri’nin su debisinin düşüşe geçtiği bildirildi.

Yetkililer, bölgede ve çevrede yaşanacak olası bir yağış sonrası nehir debisinin taşkın göstererek, sel ve su baskınlarının meydana gelebileceğini belirtti.

Koray Ustabaşı

