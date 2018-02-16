Diğer
Kategoriler

Tunca Nehri riskli seviyede akmaya devam ediyor

Trakya bölgesinde ve Balkanlar’da etkili olan şiddetli yağışların ardından Tunca Nehri'nin debisi, ‘taşkın’ seviyesinde akmaya devam ediyor. Tarihi Fatih ve Kanuni taş köprülerinin gözleri neredeyse kapanma noktasına ulaşırken, Er Meydanı Sarayiçi alanında da bazı caddelere güvenlik şeridi çekildi.

Tunca Nehri riskli seviyede akmaya devam ediyor

16 Şubat 2018 13:28

Edirne’de Tunca Nehri’nin su debisi artışının ardından tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’nın bazı bölgeleri sular altında kaldı. Tunca Nehri, yatağından bazı bölümlerde taşarak ekili tarım arazilerini suyla kapladı.

Er Meydanı’ndan caddelere güvenlik şeridi çekildi

Değirmenyeni köyünde bulunan nehir debisi ölçüm istasyonundaki verilere göre, sabah saat 08.00 itibariyle Tunca Nehri su debisi 120 metreküp/saniyelere ulaşınca polis ekipleri tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı alanında bulunan caddeleri emniyet şeridi ile ulaşıma kapattı. Öte yandan, tarihi Fatih ve Kanuni taş köprülerinin gözleri neredeyse kapanma seviyesine ulaşırken, araç geçişine kapatılmadı. Değirmenyeni köyünde bulunan ölçüm istasyonunda saat 12.00 itibariyle 117 metreküp/saniye olarak ölçülen Tunca Nehri’nin su debisinin düşüşe geçtiği bildirildi.

Yetkililer, bölgede ve çevrede yaşanacak olası bir yağış sonrası nehir debisinin taşkın göstererek, sel ve su baskınlarının meydana gelebileceğini belirtti.  

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: tunca nehri

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç