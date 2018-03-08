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Tunca Nehri’nde alarmın rengi ‘kırmızı’ oldu

Edirne’de Tunca Nehri’nin debisi ‘kırmızı alarm’ seviyesine yükseldi. Nehir, yatağından tamamen taşarak Kırkpınar Er Meydanı’nı suyla kapladı. Bölgeye geçiş sağlanamıyor.

Tunca Nehrinde alarmın rengi kırmızı oldu
Tunca Nehri’nde alarmın rengi ‘kırmızı’ oldu - Foto Galeri

08 Mart 2018 14:01

Edirne’de etkili olan yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri'nin debisi hızla yükseldi. Tunca Nehri'nde ‘turuncu’ olan alarm durumu ‘kırmızı’ya geçti. Nehrin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı.

Tunca'da kırmızı alarm 

Değirmenyeni ölçüm istasyonunda bugün saat 10.00 itibariyle nehrin debisinin 196 metreküp/saniye seviyelere ulaşması ile birlikte taşkın riski maksimum seviyelere çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane Köprüleri’ni yaya ve araç trafiğine kapattı. 

Öte yandan, Meriç Nehri’nin debisinde de artış yaşandı. Kirişhane Ölçüm İstasyonu’ndaki son verilere göre nehrin debisi 751 metreküp/saniye seviyelerine ulaşarak, sarı alarm durumuna geçti.  

Koray Ustabaşı
 

 

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