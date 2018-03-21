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Tunca Nehri’nde ‘turuncu alarm’

Trakya Bölgesi’nde ve Bulgaristan’da etkili olan şiddetli yağış ve kar sularının erimesi nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi artış göstererek, ‘turuncu alarm’ seviyesine yükseldi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı suyla kaplanırken taş köprüler yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Tunca Nehrinde turuncu alarm

21 Mart 2018 12:33

Trakya Bölgesi’nde ve Bulgaristan’da etkili olan şiddetli yağış ve kar sularının erimesiyle Tunca Nehri’nin debisi hızla yükseldi. Tunca Nehri’nde ‘turuncu’ alarm durumuna geçildi. Nehrin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı.

Fatih ve Kanuni Köprüleri kapatıldı

Değirmenyeni ölçüm istasyonunda bugün saat 12.00 itibariyle debisi 167 metreküp/saniye seviyelere ulaşan nehir taşkın riski oluşturdu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi Bölgesi’ne ulaşımı sağlayan tarihi Fatih ve Kanuni Taş Köprüleri’ne emniyet şeridi çekti ve dubalarla kapattı.  Öte yandan, geçtiğimiz hafta Tunca Nehri debisi kırmızı alarm seviyesine yükselerek taşkın yaşanmış ve bazı ekili tarım arazileri sular altında kalmıştı.  

Koray Ustabaşı
 

 

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