Tunca Nehri’nin debisi düşüşe geçti

Balkanlar’da ve özellikle Bulgaristan’da etkili olan şiddetli yağışlar ve kar sularının etkisiyle Edirne’de Tunca Nehri’nin debisinin hızla yükselmesi sonrası ‘kırmızı alarm’ durumuna geçilmişti. Yaklaşık bir haftadır süren debi artışı sonrası tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı.

Tunca'da düşüş başladı

Değirmenyeni ölçüm istasyonundaki son verilere göre bugün saat 12.00 itibariyle nehrin debisi azalma göstererek, 179 metreküp/saniye seviyelerine düştü. Nehrin su yüksekliğinin azalmaya başlamasına rağmen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı halen tamamen sular altında.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane Köprüleri yaya ve araç trafiğine kapalı tutulmaya devam ediyor.

Öte yandan, Meriç Nehri’nin de debisinde dün artış yaşandı. Kirişhane ölçüm istasyonundaki verilere göre nehrin debisi 757 metreküp/saniye seviyelere ulaşınca sarı alarm durumuna geçildi.

Koray Ustabaşı