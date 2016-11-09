Spor Toto 3. Lig takımlarından Sakaryaspor'da yönetim ve teknik heyet basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ve teknik heyet, galibiyetle sonuçlanan Orhangazispor maçı sonrasında Rüstemler Tesisi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şanlı: “Ben kaybetmeyi sevmiyorum”

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, “Karakterli bir ekibe sahibiyiz. Bireysel olarak da yetenekli. Takım olarak da yüreğini sahaya koyan ve olmasını istediğimiz oyuncu grubuna sahip olduğumuzu gördük. Hatalar, eksikler olacaktır karşılıklı konuşarak zaten bunu en aza indirmeye çalışıyoruz. Biz taktiksel anlamda veya beceri anlamında Sakaryaspor formasının ağırlığı, yüreği ile sahaya çıkabilecek oyuncular istiyorduk. Bunu gördüğümüz için mutlu oluyoruz. Ben kaybetmeyi sevmiyorum. Onun için kaybetmemeliyiz ya da puansız gitmeliyiz. Benim, başkanımın, arkadaşlarımın, taraftarın da isteği bu yönde. Çok güzel bir hava yakaladık, iyi bir sinerji var. Kaybetmek istemiyoruz. Belki kaybettiğimiz anlar da olacak kaybederken de farklı şeyler kazanmalıyız. Ben her maç kazanmak için sahaya çıkıyorum. O yüzden ekip olarak düşüncemiz tek tek maçlara bakıp her hafta ona göre kazanıp yolumuza devam etmek” diye konuştu.

Gürses: “Amacımız 54. yılımızda Süper Lig'de yer almak”

Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses ise Sakaryaspor'un Türk futboluna çok önemli isimler ve spor adamı kazandırdığını belirterek, "Tuncay’ı da Türk futboluna Sakaryaspor kazandırdı. Şimdi teknik adam olarak da Tuncay Şanlı Sakaryaspor'u Türk futboluna kazandıracaktır. Yapmak istediklerimizi çok çok iyi biliyor. Bizdeki heyecanı kendisi de görüyor ve kendisi bizden de heyecanlı. Oluşturduğu teknik heyet de oldukça heyecanlı. İnşallah ilk hedefimiz nisan ayının başında ikinci lige yükselmek. Hiç durmadan 54. yılımızda Süper Lig'de yer almak. Biz 7 yıl için görev istedik. Biz bu 7 yıllık sürenin sonunda Sakaryaspor’u Avrupa’ya götürüp Real Madrid’i, Barcelona’yı Sakaryaspor taraftarlarına bu yeni mabedimizde izlettikten sonra bizim görevimiz sona eriyor. Tuncay hocam ve ekip ilk defa Sakaryaspor’un başındaymış gibi maçlara çıkacak. Her maçımız bundan sonra şampiyonluk maçıdır, final maçıdır. Kaybedecek zamanımız yok. Kaybedecek puanımız yok” ifadelerini kullandı.

Remzi Şimşek