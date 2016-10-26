Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Sakaryaspor geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Bugün kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada göreve Tuncay Şanlı'nın getirildiği belirtildi. 34 yaşındaki Şanlı'nın yardımcılıklarını ise Mehmet Aurelio ve Mohamed Ali Kurtuluş'un yapacağı açıklandı.

Sakaryaspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 8. hafta itibariyle 14 puanla 5. sırada yer alıyor. Tuncay Şanlı, eski kulübü ile ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.