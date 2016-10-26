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Tuncay Şanlı yuvaya döndü

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, altyapısından yetiştiği Sakaryaspor'a teknik direktör oldu.

Tuncay Şanlı yuvaya döndü

26 Ekim 2016 16:14

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Sakaryaspor geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Teknik Direktör İsmail Cem Cambaz ile yolların ayrıldığını duyurmuştu. Bugün kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada göreve Tuncay Şanlı'nın getirildiği belirtildi. 34 yaşındaki Şanlı'nın yardımcılıklarını ise Mehmet Aurelio ve Mohamed Ali Kurtuluş'un yapacağı açıklandı.

Sakaryaspor, Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 8. hafta itibariyle 14 puanla 5. sırada yer alıyor. Tuncay Şanlı, eski kulübü ile ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak. 

Etiketler: Tuncay Şanlı


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