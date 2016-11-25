HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla, bir grup partili ile birlikte geldiği Diyarbakır Adliyesi önünde, hakkındaki terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, 6 Kasım’da tutuklanmıştı. Tuncel, Silivri Kadın F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. DBP Hukuk Komisyonu, Tuncel’in tutukluluğuna itiraz ederek, 15 Kasım’da Diyarbakır 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe vermişti. Hakimlik, itirazı reddetti.

Mehmet Pişkin