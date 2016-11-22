Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 677 ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 10 bine yakın personel ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Kasun da yer aldı.

Tunceli’de Kasun’un yanı sıra belediye çalışanları Sevim Soylu, Tuncer Gültekin, Serdar Dönertaş, Kenan Ali Demir, Çetin Altan, İl Özel İdaresi’nden Cemal Söylemez, Defterdarlıktan Özcan Gürtaş, Vahap Doğan ve Ümit Yıldız, Devlet Hastanesi’nden İsmail Hakim ve Özlem Kılıç da görevden ihraç edildi.

Ercan Topaç



