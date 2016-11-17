Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında evlerinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan Belediye Eş başkanları Mehmet Ali Bul, Nurhayat Altun, Belediye Meclis Üyesi Cemile Ataş, DİSK Şube Başkanı Şükran Yılmaz, DBP İl Başkanı Murat Polat, HDP İl Başkanı Aslan Çağ, HDP PM üyesi Ali Ekber Kaya, EMEP İl Başkanı Mustafa Taşkale, HDP Yöneticileri Hüseyin Dağdeviren, Yaşar Ağın, Musa Kavut, BES Temsilcisi Musa Kılıç ve Aysel Doğan gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vermeyi reddeden eş başkanlar ve diğer şahıslar öğleden sonra sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgularına başlanan şahıslardan Aysel Doğan serbest bırakılırken belediye eş başkanları Mehmet Ali Bul ve Nurhayat Altun ile 10 kişi tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan belediye eş başkanları ve diğer 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan HDP Eski Milletvekili Edibe Şahin’in de Tunceli’ye getirilmek üzere yola çıkarıldığı öğrenildi.

Ercan Topaç