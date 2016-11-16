Edinilen bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından Belediye Eş Başkanları Mehmet Ali Bul ve Nurhayat Altun’un evlerine operasyon yapıldı. Operasyonda, eş başkanlar gözaltına alınırken, evlerinde arama yapıldı.

Kentte eş başkanların yanı sıra, HDP İl Başkanı Aslan Çağ, Emek Partisi İl Başkanı Mustafa Taşkale ve ESP İl Başkanı Ali Ekber Kaya ile çok sayıda partilinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.