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Tunceli-Elazığ yolunda minibüs devrildi:10 yaralı

Tunceli-Elazığ yolunda kar nedeniyle yoldan çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Tunceli-Elazığ yolunda minibüs devrildi:10 yaralı

27 Ocak 2017 19:33
Tunceli-Elazığ yolunda minibüs devrildi:10 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Tunceli’nin Pertek ilçesi Beydami Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Elazığ arası yolcu taşıyan Hakan D. idaresindeki 62 AK 691 plakalı minibüs, kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Tunceli İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: 10 yaralı, minibüs devrildi, Tunceli Elazığ yolu


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