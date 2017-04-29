Tunceli-Elazığ yolunda tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Seyitli Köprüsü’nün altına tuzaklanmış 3 büyük tüple destekli uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Patlayıcının fark edilmesinin hemen ardından, Tunceli-Elazığ yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen bomba uzmanları, uzaktan kumandalı patlayıcıyı kontrollü şekilde olay yerinden alarak, imha etti.

Patlayıcının imha edilmesinin ardından, Tunceli-Elazığ karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Ercan Topaç

