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Tunceli-Elazığ yolunda tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Seyitli Köprüsü’nün altına tuzaklanmış tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı bulundu. Güvenlik güçlerinin fark ettiği patlayıcının imha edilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

Tunceli-Elazığ yolunda tuzaklanmış patlayıcı bulundu

29 Nisan 2017 17:02

 Edinilen bilgiye göre, Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Seyitli Köprüsü’nün altına tuzaklanmış 3 büyük tüple destekli uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Patlayıcının fark edilmesinin hemen ardından, Tunceli-Elazığ yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen bomba uzmanları, uzaktan kumandalı patlayıcıyı kontrollü şekilde olay yerinden alarak, imha etti.

Patlayıcının imha edilmesinin ardından, Tunceli-Elazığ karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Ercan Topaç
 

Etiketler: elazığ, Tunceli


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