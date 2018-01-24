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Tunceli için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Tunceli kuvvetli yağmur ve yüksek kesimler için kar yağışı uyarısı yaptı.

Tunceli için kuvvetli yağış uyarısı

24 Ocak 2018 16:41

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Yaptığımız son değerlendirmelere göre, Tunceli çevrelerinde görülecek olan yağışların, Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren il merkezinde metre kareye 21 ile 50 kilogram arasında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur yağması, bin 200 metrenin üzerindeki alanlarda kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Merkez, ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin tedbirli olmalarını istedi. 

Fatma Çıray
 

 

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