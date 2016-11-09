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Tunceli-Ovacık yolu kapatıldı, çok sayıda köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunceli Valiliği, Tunceli-Ovacık karayolunun devam eden operasyonlar nedeniyle ikinci bir emre kadar çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, merkez ve Ovacık ilçesinin bazı köy ve mahallelerinde de devam eden operasyonlar nedeniyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Tunceli-Ovacık yolu kapatıldı, çok sayıda köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

09 Kasım 2016 19:55

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli-Ovacık arasında kalan bölgede devam eden operasyonlarda vatandaşın can ve mal güvenliğinin temini açısından 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca; ilimiz merkeze bağlı Babaocağı köyü, Pınar köyü, Kürekli Mahallesi, Karşılar köyü, Darıca Mahallesi, Geyiksuyu köyü ve Atadoğu köyü, Dedeağaç köyü, Suvat köyü, Dilek köyü ve Sarıtaş köyleri, ilimiz Ovacık ilçesi Yenisöğüt, Çemberlitaş, Yoğunçam, Aşağıtorunoba, Yoncalı, Çayüstü, Yaylagünü, Güneykonak, Sarıtosun, Konaklar ve Akyayık köy ve bağlı mahallelerinde 09 Kasım 2016 günü saat 18.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Tunceli-Ovacık karayolu çift yönlü olarak ikinci bir emre kadar trafiğe kapatılmıştır” denildi. 

Ercan Topaç
 


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