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Tunceli Ovacık'ta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerince imha edildi.

Tunceli Ovacıkta yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

02 Mayıs 2017 09:15

Edinilen bilgiye göre, Ovacık ilçesinde dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri, Kandolar Mahallesi Efkar Tepesi Höyüğü mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanmış halde el yapımı patlayıcı tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, patlayıcının imhası için akşam saatlerinde yolu çift taraflı ulaşıma kapatarak, güvenlik önlemleri aldı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen bomba imha uzmanları, patlayıcının tuzaklandığı alanda gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, el yapımı patlayıcı geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü olarak imha edildi.
Patlamanın etkisiyle, olay yerine yakın kimi evlerin camlarında hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri olay yerindeki incelemelerine devam ediyor.

Sidar Eren 

 

Etiketler: ovacık, Tunceli


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