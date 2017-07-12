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Tunceli-Pülümür karayolunda araç yakıldı

Tunceli’de yol kesen teröristler yoldan geçmekte olan bir aracı ateşe vererek yaktı. Olayın haber alınmasının ardından güvenlik güçleri tarafından bölgede operasyon başlatıldı.

Tunceli-Pülümür karayolunda araç yakıldı

12 Temmuz 2017 19:23

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “12 Temmuz 2017 günü saat 13.00 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolu Kocakoç köyü mevkiinde, yol silahlı ve teçhizatlı 2 terör örgütü mensubu tarafından kesilmiş ve bölgeden geçmekte olan kamyonet tipi araç teröristler tarafından yakılmıştır. Olayın öğrenilmesine müteakip bölgeye İtfaiye ekibi ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı birlikler sevk edilmiş, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yanan araç söndürülmüştür. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılmıştır” denildi. 

Ercan Topaç
 


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