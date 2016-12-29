Tunceli’nin Hozat ilçesi Aşağışavaliler mevkiinde güvenlik güçlerinin icra ettiği arama-tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut ise ağır yaralanmıştı. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Karadavut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehidin naaşı bugün Elazığ Havalimanına getirilerek, uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Jandarma Komutanı Albay Eray Özyürek, protokol üyeleri, şehidin kardeşleri Yavuz ve Ruhi Karadavut ile yakınları, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende Tunceli Valisi Osman Kaymak konuşma yaptı. Terörle mücadele kapsamında Tunceli’de güvenlik güçlerinin yaz kış demeden eksi 25 derecede operasyonlarına devam ettiğini vurgulayan Kaymak, “Bu kararlı mücadelemiz topraklarımız hainlerden tamamen temizleninceye kadar devam edecektir. Bu vatan hainleri Tunceli’de artık kendilerine yaşam alanı bulamayacaklardır. Teröristlerin güvenlik güçlerimize teslim olmaktan başka çareleri de yoktur. Şunu belirtmek isterim ki milletimizin birlik ve beraberliğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken ve hain emeller peşinde koşturan vatan hainleri bilsinler ki bizler var olduğumuz müddetçe sinsi planlarına, emellerine asla ulaşamayacaklardır" dedi.

İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından dua edilmesinin ardından şehidin naaşı uçağa alınarak memleketi Tokat’ın Turhal ilçesine gönderildi.

Halil İbrahim Varlı -Kamil Cankılıç



