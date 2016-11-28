Şahinbey ilçesi Oğuzlar Mahallesi Karayılan Caddesi'nde yaşayan şehit ailesine bu akşam saatlerinde askeri yetkililer tarafından 112 sağlık ekiplerinin kontrolünde şehadet haberi verildi. Sevim ve Yücel Özel çiftinin 6 çocuğundan biri olan Şehit Er Yakup Özel, ağabeyi ile marangoz atölyesinde çalışırken 2014 yılında sözleşmeli er olarak göreve başladığı öğrenildi. Kirada yaşadıkları belirtilen şehit babası Yücel Özel’in de marangozhanede usta olarak çalıştığı öğrenildi.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç

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