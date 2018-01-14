Tunceli teröristlerden temizlendi: 114 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye genelinde bölücü terör örgütüne yönelik taarruz hareketine geçen güvenlik güçleri 2017 yılında başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK’nın bazı sol örgütlerle dirsek teması kurduğu Tunceli’de de örgütün lider kadrosu dahil 94’ü ölü 114 terörist etkisiz hale getirilirken, 250 şüpheli hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yardım ve yatakçılık suçundan işlem yapıldı.

114 terörist etkisiz hale getirildi, örgüte yardım eden 250 kişi yakalandı

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2017 yılı içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle Tunceli’de Jandarma özel harekat komando, polis özel harekat timleri tarafından yaklaşık 2 bin operasyon gerçekleştirildi. İnsansız hava araçlarının da ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda terör örgütü PKK’nın ele başlarından terör arananlarda listesinde “Yeşil” kategoride aranan Ferhat Yılmaz kod adlı Murat Dağ, turuncu listede yer alan sözde Dersim Saha Sorumlusu Serdem kod adlı Bilal Serhat Sarıdaş, Mavi listede yer alan PKK ile işbirliği yapan terör örgütü MKPnin sözde bölge komite sorumlusu “Cenk” kod adlı Eren Tali ile turuncu listede yer alan 7 teröristle birlikte 94’ü ölü 20’si ise sağ olmak üzere 114’ü ele geçirildi. Operasyonlarla birlikte örgüte yardım ve yataklık yapanlarla ilgili çalışma da yapan güvenlik güçleri yıl içerisinde 250 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.

150 sığınak imha edildi, 42 bin mühimmat ele geçirildi

2017 yılı içerisinde yine Tunceli’de özellikle girilmez denilen “Kızılmescit, Kutuderesi, ve Aliboğazı” gibi yerlere nokta operasyonlar düzenleyerek 150 sığınağı imha etti. Operasyonlarda 51 el yapımı patlayıcı düzeneği, 8 ton patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve rdx maddesi, 122 adet kaleşnikof, 21 adet M16 piyade tüfeği, 5 tabanca, 2 biksi makinalı tüfek, 2 Doçka Uçak savar silahı, 5 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 120 el bombası, 8 adet RPG 7 roketatar silahı, 110 adet roketatar mühimmatı, 111 sırt çantası, 300 adet büyük mutfak tüpü, 10 büyük olmak üzere 50 adet telsiz, 10 adet jeneratör, 42 bin 95 adet mühimmat, 67 ton yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Öğretmeni şehit eden teröristler de öldürüldü

16 Haziran 2017 tarihinde Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunda öğretmen Necmettin Yılmaz’ı kaçırıp şehit eden 6 terörist de, 20 Temmuz’da İnsansız Hava Aracının desteğiyle düzenlenen operasyonda öldürüldü. Teröristlerin Necmettin Öğretmen’i şehit ettiği 6 teröristten ele geçen kaleşnikof silahın balistik incelemesinde kesinlik kazandı.

2018’in ilk 10 gününde 12 sığınak imha edildi

Öte yandan 2018 yılının ilk gününden itibaren operasyonlarına hız kesmeden devam eden timler, şuana kadar 11 sığına tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 sığınak imha edilirken, 12 patlayıcı, tonlarca yaşam, gıda ve çeşitli malzemeler de ele geçirdi.

114 teröristin etkisiz hale getirildiği bazı operasyonlarda, öldürülen ve yaralanan yaklaşık 25 civarında teröristin ise örgüt elamanları tarafından kaçırıldığının değerlendirildiği öğrenildi.

Vali ilk defa karayoluyla Pülümür'e gitti

Başarılı operasyonlarla büyük ölçüde teröristlerden temizlenen Tunceli'de, ilin Valisi Tuncay Sonel'de, 9 Ocak 2018'de 5 gün önce Pülümür'e karayolu ile gitti. Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu güzergahında yer alan Kırmızıköprü, Zagge ve Kutuderesi'ndeki işletmelere de uğrayan Vali Sonel, hem incelemede bulundu, hem de esnaflarla görüştü.

Fatma Çıray

