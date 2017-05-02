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Tunceli Valiliği: '150 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi'

Tunceli Valiliği, Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek olay yerinde imha edilen 150 kilogram ağırlığında kablo komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ilgili açıklama yaptı.

Tunceli Valiliği: 150 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

02 Mayıs 2017 14:03

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Ovacık ilçesi merkezinde yer alan, kum yolu olarak bilinen bölgede Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek olarak yapılan çalışmalarda, 2 adet mutfak tüpüne yerleştirilmiş 150 kilogram ağırlığında kablo komutalı EYP düzeneği ele geçirilmiştir.

Bölgeye emniyet güçlerimiz ve olay yeri inceleme ekiplerimiz intikal ettirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak bölgeye yakın yollar yaya ve araç trafiğine kapatılmıştır. Bölgede olay yeri inceleme ekipleri tarafından ele geçirilen EYP düzeneği üzerinde gerekli incelemeler yapılmış, yapılan inceleme işlemine müteakip Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile EYP düzeneği 02 Mayıs 2017 tarihinde imha edilmiştir. Yapılan imha işleminden sonra bahse konu bölge araç ve yaya trafiğine açılmıştır” denildi. 

Ercan Topaç
 

Etiketler: ovacık, Tunceli Valiliği


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